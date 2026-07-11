#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Опекун экстремального казахстанца получил наказание за его выходку

Штрафы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 04:04 Фото: Zakon.kz
Костанайский специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних признал опекуна 16-летнего племянника виновным за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и безопасности ребенка, сообщает Zakon.kz.

История началась 25 июня 2026 года около 21:55 на станции Костанай Южный, когда парень поднялся на крышу грузового вагона и получил ожоги тела на 60% от контактной сети. Тогда он планировал сделать селфи на крыше вагона, но помимо тяжелых травм история закончилась и судебным разбирательством. Об этом передает "Almaty.tv".

"Постановлением суда, он признан виновным в совершении административного правонарушения, с назначением административного взыскания, в виде штрафа в размере 43 тыс. 250 тенге", – рассказала главный специалист пресс-службы областного суда Юлия Ярошенко.

7 июля, в день своего 18-летия, в Каспийском море пропал житель Актау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок
17:58, 12 февраля 2025
Побои в детском саду в Атырау: воспитательница заплатит крупный штраф
подросток, суд, штраф
01:52, 30 мая 2025
В Кызылординской области мать оштрафовали за пьянство сына-подростка
мать школьника-рецидивиста оштрафовали в Жамбылской области
20:34, 30 ноября 2025
Мать школьника-рецидивиста наказали в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
00:49, 12 июля 2026
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо провели борцовскую схватку на турнире в Тбилиси
00:24, 12 июля 2026
Двалишвили вырвал победу у Сехудо в главном бою турнира RAF Georgia
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели схватку на турнире RAF Georgia
00:09, 12 июля 2026
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели суперсхватку на турнире RAF Georgia
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
23:49, 11 июля 2026
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: