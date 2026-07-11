Опекун экстремального казахстанца получил наказание за его выходку

Костанайский специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних признал опекуна 16-летнего племянника виновным за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и безопасности ребенка, сообщает Zakon.kz.

История началась 25 июня 2026 года около 21:55 на станции Костанай Южный, когда парень поднялся на крышу грузового вагона и получил ожоги тела на 60% от контактной сети. Тогда он планировал сделать селфи на крыше вагона, но помимо тяжелых травм история закончилась и судебным разбирательством. Об этом передает "Almaty.tv".

"Постановлением суда, он признан виновным в совершении административного правонарушения, с назначением административного взыскания, в виде штрафа в размере 43 тыс. 250 тенге", – рассказала главный специалист пресс-службы областного суда Юлия Ярошенко.

7 июля, в день своего 18-летия, в Каспийском море пропал житель Актау.