Партию афганского опия изъяли в Казахстане
В рамках совместной специальной операции МВД Казахстана и Кыргызстана в городе Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около пяти килограммов наркотического средства "опий" афганского происхождения, сообщает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом передает портал Polisia.kz.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
"В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе", – отметил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
