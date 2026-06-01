Партию афганского опия изъяли в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В рамках совместной специальной операции МВД Казахстана и Кыргызстана в городе Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около пяти килограммов наркотического средства "опий" афганского происхождения, сообщает Zakon.kz.

По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом передает портал Polisia.kz. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. "В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе", – отметил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов. Также более 800 нарушений выявили в Алматинской области во время праздничных и выходных дней.

Поделитесь новостью