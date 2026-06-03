В Алматы строительные компании и подрядчиков массово лишают лицензий: названа причина

Сегодня, 3 июня 2026 года, в Управлении градостроительного контроля акимата Алматы рассказали, почему в южной столице массово лишают лицензий строительные компании и подрядчиков, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что лицензии на осуществление строительной деятельности лишено ТОО "ДО АО "КазНИИСА".

Основанием стало отсутствие производственной базы, наличие которой является обязательным квалификационным требованием для организаций, имеющих строительную лицензию.

Также сообщается, что за повторные нарушения строительных норм и невыполнение ранее выданных предписаний лицензии также лишено ТОО "Сәулет Құрылыс Консалтингі".

Ранее в отношении компании неоднократно принимались административные меры по фактам выявленных нарушений.

Кроме того, управлением приняты административные меры в отношении проектной организации ТОО "SK BEST Spec Story KZ" с лишением лицензии I категории на проектирование.

Вместе с тем за несоответствие строительным нормам и допущенные отклонения от утвержденных проектных решений лицензии лишено ТОО "Отау-Құрмет".

"Помимо этого, по представлению прокуратуры города приостановлено действие лицензий 214 строительных компаний. Основанием стали выявленные несоответствия квалификационным требованиям. Возобновление действия лицензий возможно только после полного устранения нарушений и подтверждения соответствия установленным требованиям", – рассказали в управлении.

Ранее стало известно, что в Казахстане создадут государственный реестр объектов незавершенного строительства.