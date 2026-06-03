Может ли амнистия помочь Перизат Кайрат и Куандыку Бишимбаеву
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 3 июня 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность распространения амнистии на Перизат Кайрат и Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Такой вопрос представителю МВД задали журналисты.
"Что касается тех фигурантов, которых вы назвали, скажу, мой ответ: категорически нет", – сказал Адилов.
По его словам, этому препятствует Уголовный кодекс РК.
"Потому что ст. 78 Уголовного кодекса РК прямо запрещает применение амнистии в отношении лиц, осужденных за совершение преступлений, связанных с терроризмом, экстремизмом, за госизмену, за коррупционные, а также в составе преступных групп, поэтому никаким образом вопрос о применении амнистии в отношении данных лиц не стоит и не будет стоять", – объяснил замминистра.
Ранее депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".
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