Смерть под колесами – могут ли запретить движение грузовиков в городах Казахстана
Фото: freepik
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 3 июня 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность запрета на въезд и передвижение грузовых машин в казахстанских городах, передает корреспондент Zakon.kz.
В начале июня в Шымкенте погиб 11-летний ребенок, которого грузовик сбил прямо на пешеходном переходе, ранее аналогичный случай произошел в Астане. В связи с этим у пользователей социальных сетей возник вопрос о возможности запрета на передвижение грузовиков в городах.
"По ДТП с грузовыми автомашинами, где погибли наши дети, мы оперативно возбудили уголовные дела по статье 345 УК РК. Водитель был задержан и водворен в ИВС. Принимаются все меры для проведения судебно-автотехнической экспертизы и в ближайшее время завершить расследование. (…) Что касается грузовых автомашин в черте города, есть у нас конкретные ПДД, которые четко регламентируют движение автотранспорта, в том числе и грузового. В настоящее время наша страна бурно развивается в социально-экономическом плане, поэтому полностью запретить въезд и движение грузовых автомашин в черте города, как вы сами понимаете, невозможно", – сказал Адилов.
По его словам, грузовые автомашины выполняют большую работу в части строительства и развития инфраструктуры.
"В соответствии с ПДД водитель несет полную ответственность, здесь мы говорим о субъекте правонарушения, поэтому водитель всегда должен быть внимательным и соблюдать правила", – добавил замминистра.
По его словам, при строгом соблюдении ПДД никакие слепые зоны или иные субъективные обстоятельства не дают основания избежать уголовной ответственности.
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