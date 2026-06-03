Смерть под колесами – могут ли запретить движение грузовиков в городах Казахстана

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 3 июня 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал возможность запрета на въезд и передвижение грузовых машин в казахстанских городах, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале июня в Шымкенте погиб 11-летний ребенок, которого грузовик сбил прямо на пешеходном переходе, ранее аналогичный случай произошел в Астане. В связи с этим у пользователей социальных сетей возник вопрос о возможности запрета на передвижение грузовиков в городах.

"По ДТП с грузовыми автомашинами, где погибли наши дети, мы оперативно возбудили уголовные дела по статье 345 УК РК. Водитель был задержан и водворен в ИВС. Принимаются все меры для проведения судебно-автотехнической экспертизы и в ближайшее время завершить расследование. (…) Что касается грузовых автомашин в черте города, есть у нас конкретные ПДД, которые четко регламентируют движение автотранспорта, в том числе и грузового. В настоящее время наша страна бурно развивается в социально-экономическом плане, поэтому полностью запретить въезд и движение грузовых автомашин в черте города, как вы сами понимаете, невозможно", – сказал Адилов.

По его словам, грузовые автомашины выполняют большую работу в части строительства и развития инфраструктуры.

"В соответствии с ПДД водитель несет полную ответственность, здесь мы говорим о субъекте правонарушения, поэтому водитель всегда должен быть внимательным и соблюдать правила", – добавил замминистра.

По его словам, при строгом соблюдении ПДД никакие слепые зоны или иные субъективные обстоятельства не дают основания избежать уголовной ответственности.

