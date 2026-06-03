Пчеловодов обяжут получать ветеринарный паспорт пасеки

Депутаты Мажилиса 3 июня 2026 года на пленарном заседании палаты приняли поправки по вопросам пчеловодства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что предлагаемые законопроектом изменения и дополнения связаны с совершенствованием селекционной и племенной работы, созданием условий для сохранения и воспроизводства пчел, а также повышением качества продуктов пчеловодства.

"В частности, уточняется понятийный аппарат, вводятся новые понятия "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения", "изолированный случной пункт", "мед" и др. Законодательное закрепление понятия натурального меда обусловлено необходимостью пресечения оборота фальсифицированной продукции и защиты прав потребителей", – говорится в заключении.

Для повышения ветеринарной безопасности вводится "ветеринарный паспорт пасеки", что позволит обеспечить учет пасек, своевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий и снижение рисков распространения заболеваний пчел. Расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел.

Кроме того, в целях предотвращения конфликтных ситуаций между пчеловодами и рационального использования медоносной базы законопроектом предусмотрена норма по на расстоянии не менее пяти километров друг от друга.

Отдельный блок поправок касается совершенствования системы племенного животноводства.

Для республиканских палат по всем видам животных предусматривается уведомительный порядок деятельности, который вводится в целях упорядочения и повышения качества их деятельности. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены следующие поправки, направленные на уточнение и дополнение его основных положений:





для обеспечения качества, безопасности и эффективности селекционной работы предусмотрены нормы по усилению контроля за ввозом генетического материала (семени);

касательно организации деятельности республиканских палат;

в части совершенствования селекционно-племенной работы в пчеловодстве.

Также внесены поправки редакционно-уточняющего характера, связанные с приведением норм законопроекта в соответствие с Конституцией РК, действующим законодательством и правилами юридической техники.

Законопроект был внесен в Мажилис в декабре 2025 года.