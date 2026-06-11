Сенат одобрил новые правила для пчеловодов и животноводов

Депутаты Сената 11 июня 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении закон по вопросам племенного животноводства и пчеловодства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что закон направлен на развитие селекционной и племенной работы, создание условий для сохранения и воспроизводства пчел, а также повышение качества продуктов пчеловодства.

Помимо этого, законом вносятся изменения и дополнения в Законы РК "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений" и "О пчеловодстве".

В частности, в Закон РК "О племенном животноводстве" внесены поправки, направленные на совершенствование системы племенного животноводства:

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;

усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов;

государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных;

запрещается импорт семян, несоответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.

Вместе с тем предлагается создание одной республиканской палаты по всем породам пчел, а также внесены поправки по организации деятельности республиканских палат.

Также в Закон РК "О пчеловодстве" вносятся поправки по уточнению понятийного аппарата. В частности, вводятся новые понятия "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения", "изолированный случной пункт", "мед" и другие.

"Для обеспечения учета пасек, своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий и снижения рисков распространения заболеваний пчел вводится термин "ветеринарный паспорт пасеки". В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, популяций пчел вводятся требования для осуществления деятельности на изолированном случном пункте. Вместе с тем расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел", – говорится в документе.

Также законом закреплены основные цели, задачи и принципы в области племенного животноводства и пчеловодства.

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