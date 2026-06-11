#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Сенат одобрил новые правила для пчеловодов и животноводов

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 11 июня 2026 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении закон по вопросам племенного животноводства и пчеловодства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что закон направлен на развитие селекционной и племенной работы, создание условий для сохранения и воспроизводства пчел, а также повышение качества продуктов пчеловодства.

Помимо этого, законом вносятся изменения и дополнения в Законы РК "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений" и "О пчеловодстве".

В частности, в Закон РК "О племенном животноводстве" внесены поправки, направленные на совершенствование системы племенного животноводства:

  • определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;
  • усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов;
  • государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных;
  • запрещается импорт семян, несоответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.

Вместе с тем предлагается создание одной республиканской палаты по всем породам пчел, а также внесены поправки по организации деятельности республиканских палат.

Также в Закон РК "О пчеловодстве" вносятся поправки по уточнению понятийного аппарата. В частности, вводятся новые понятия "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения", "изолированный случной пункт", "мед" и другие.

"Для обеспечения учета пасек, своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий и снижения рисков распространения заболеваний пчел вводится термин "ветеринарный паспорт пасеки". В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, популяций пчел вводятся требования для осуществления деятельности на изолированном случном пункте. Вместе с тем расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел", – говорится в документе.

Также законом закреплены основные цели, задачи и принципы в области племенного животноводства и пчеловодства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:57
Пчеловодов обяжут получать ветеринарный паспорт пасеки

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенат Парламента РК
13:16, Сегодня
Сенат поддержал Закон об амнистии – она не коснется коррупционеров
пчелы, пасека
11:58, 03 июня 2026
Пчеловодов обяжут получать ветеринарный паспорт пасеки
Закон по вопросам использования пастбищ одобрил Сенат
17:54, 15 февраля 2024
Закон по вопросам использования пастбищ одобрил Сенат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер об обращении Асаубаевой
14:14, Сегодня
"Шахматы не приоритетный вид спорта": инспектор ФИДЕ о скандале вокруг Асаубаевой
Асу Алмабаев
14:03, Сегодня
Алмабаев "переедет" обидчика бойцов из Казахстана в Баку: что даст Асу бой с Джонсоном
Сборная Казахстана начинает новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Лиге наций
13:46, Сегодня
Казахстанские футболисты начинают новый цикл: чего ждать от команды Байсуфинова в Европе
&quot;Интеллект не в приоритете?&quot;: Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
13:13, Сегодня
"Интеллект не в приоритете?": Асаубаева удивилась отношению министерства спорта к шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: