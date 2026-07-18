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Происшествия

Мама в командировке: двум детям не могут рассказать о гибели их беременной матери

Северо-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 06:20 Фото: primeminister.kz
34-летняя беременная Дарима Сагдеева скончалась в больнице Северо-Казахстанской области, но ее 9-летний сын и 8-летняя дочь еще не знают страшную правду, сообщает Zakon.kz.

Находившаяся на последних месяцах беременности женщина чувствовала себя хорошо, однако к вечеру 3 июля ее состояние резко ухудшилось и она потеряла сознание. Приехавший на вызов медик привела ее в чувство и вызвала скорую, передает "Astana TV".

Ее супруг Азамат Сагдеев винит разбитые дорогие. Со слов мужчины, на 37 км пути водителю реанимобиля понадобилось полтора часа. В итоге до нужной больницы его супругу довезли, но спасти ее не удалось. По словам врачей, в дороге у женщины дважды была остановка сердца. Произошел разрыв матки и внутреннее кровотечение.

Раньше Дарима с мужем жили в городе, но после того, как овдовел ее отец, семья переехала к нему в деревню. Вместе они прожили три года. Дарима работала в местной школе учителем, завучем.

"Двум внукам до сих пор не рассказали о случившемся. Сказали, что мама в командировке", – поделился отец погибшей женщины.

Сразу после трагедии в областном департаменте полиции возбудили уголовное дело по факту смерти женщины. Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Родственники Даримы Сагдеевой требуют всестороннего, а главное, объективного расследования причин гибели молодой женщины. Сейчас они ждут результаты экспертизы, которая будет готова через месяц.

Тем временем жители сел Жамбылского района продолжают размещать в соцсетях кадры разбитой дороги.

На днях в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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