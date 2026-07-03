94-летняя карагандинка впустила "соцработниц" и лишилась 1 млн тенге

В Караганде 94-летняя жительница стала жертвой мошенников, которые похитили у нее 1 млн тенге, представившись социальными работниками, сообщает Zakon.kz.

В конце июня в отдел полиции имени Казыбек би обратилась пожилая женщина. По ее словам, к ней в квартиру пришли две неизвестные, которые сообщили о якобы проводимой замене старых денежных купюр на новые. Войдя в доверие, они выяснили, где пенсионерка хранит сбережения, после чего скрылись.

Позднее женщина обнаружила пропажу 1 млн тенге. По факту возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, установили личности подозреваемых. Ими оказались жительницы Алматы, которые были задержаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование, также проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям в Карагандинской области и других регионах страны.

Полиция призывает граждан быть бдительными и предупреждать пожилых родственников о схемах мошенничества, не впускать в дом незнакомцев и не передавать им информацию о сбережениях.

Ранее полицейские помогли вернуть похищенные деньги 33-летней жительнице Маканчинского района области.