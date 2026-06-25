Новые полномочия появятся у маслихатов

Депутаты Сената 25 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам государственного управления и местного самоуправления, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Серик Шайдаров, целью закона является расширение полномочий местных представительных органов, укрепление финансовой основы государственного и местного самоуправления, а также повышение эффективности государственного управления на местном уровне.

"Первый блок поправок касается вопросов местного самоуправления. В частности, расширяются полномочия маслихатов. Им предоставляется право рассматривать результаты реализации планов действий по решению проблемных вопросов, поднятых на встречах акимов с населением, участвовать в работе бюджетных комиссий, утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов, а также применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий", – сказал Шайдаров.

Кроме того, разграничиваются полномочия председателя маслихата и руководителя аппарата маслихата, сроки предоставления ответов на депутатские запросы сокращаются с тридцати до пятнадцати дней, а также расширяются полномочия собраний местных сообществ.

Одно и то же лицо не сможет избираться председателем маслихата области, города республиканского значения, столицы либо района более двух сроков подряд.

В целях укрепления финансовой самостоятельности местного самоуправления предусматривается передача дополнительных источников доходов бюджетам городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Речь идет о части поступлений от налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензионных сборов за право заниматься отдельными видами деятельности, а также некоторых видов экологических штрафов.

"Следующий блок поправок посвящен вопросам земельных отношений и реализации инвестиционных проектов. Совершенствуются механизмы предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов, уточняется порядок проведения общественных обсуждений, а также продолжается цифровизация процессов в сферах архитектуры, градостроительства и строительства. Отдельные поправки направлены на совершенствование жилищных отношений. В частности, уточняются механизмы обеспечения жильем граждан, чье единственное жилье признано аварийным. Кроме того, исполнительные органы смогут субсидировать отдельные энергогенерирующие организации коммунальной собственности, находящиеся в процедуре реабилитации", – отметил депутат.

Поправки также затрагивают вопросы регулирования применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий, а также суррогатного материнства.

Предусматривается передача отдельных полномочий местных исполнительных органов в сфере дошкольного и среднего образования с областного уровня на уровень районов и городов областного значения. В связи с этим в Бюджетный кодекс вносятся изменения, предусматривающие перераспределение соответствующих расходов на дошкольное и среднее образование с областного уровня на районный уровень и уровень городов областного значения.

О том, как именно в Казахстане планируют реформу местного самоуправления, читайте в материале.