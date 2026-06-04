В Минэкологии пообещали жесткий контроль за выбросами нового завода в Алматы

Директор Департамента управления отходами МЭПР Руслан Тукенов на брифинге СЦК 4 июня 2026 года прокомментировали опасения алматинцев по поводу возможного задымления воздуха после строительства мусоросжигающего завода, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, не ухудшит ли новый мусоросжигающий завод ситуацию с задымленностью воздуха в южной столице.

"По Алматы компания Хюнан (Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. – Прим. ред.) будет строить завод, который утилизирует в сутки 2 тыс. тонн отходов, выработка электроэнергии 60 МВТ, сумма инвестиций составляет 145 млрд тенге. По выбросам – в самом соглашении об инвестициях предусмотрено, а также в Экологическом кодексе есть требование, что все выбросы, которые будет производить предприятие в результате энергетической утилизации отходов, должны соответствовать европейским директивам", – ответил Руслан Тукенов.

Он также заверил, что при разработке проекта и прохождении экологической экспертизы за соблюдением всех нормативов будут жестко следить и требовать их полного соблюдения.

На вопрос представителей СМИ о том, может ли Минэкологии гарантировать, что новый мусоросжигающий завод не будет дымить в Алматы, Тукенов ответил, что проект предусматривает соблюдение всех необходимых экологических требований.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают ужесточить контроль за загрязнением воздуха.