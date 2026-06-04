Убийство Нурай в Шымкенте: в МВД назвали дату завершения расследования

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 4 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал ход расследования по убийству Нурай Серикбай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, детали будут известны по завершению расследования. Журналисты попросили его назвать дату окончания этого расследования.

"По убийству Нурай – расследование будет завершено в июне", – сказал Адилов.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.