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Общество

Названы источники финансирования и статьи расходов на выборы в Курултай

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 19:05 Фото: Zakon.kz
Член ЦИК Михаил Бортник 1 июля 2026 года рассказал о финансировании предвыборной кампании и выборов в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, итоговая сумма будет определена решением правительства.

"Думаю, выборы депутатов Курултая финансируются за счет средств республиканского бюджета через счета местных исполнительных органов, так записано в законе. Однако проведение выборов не предусмотрено бюджетом 2026 года, поэтому средства будут выделены из резерва правительства. О цифрах сегодня говорить, наверное, еще рано, как я сказал, идет формирование сметы расходов. Но вместе с тем хочу озвучить для вас следующие моменты. Примерно 75% сметы будет потрачено на оплату труда 71 тысячи членов избирательных комиссий. Эта цифра у нас сопоставима с показателями прошедшего референдума, и в этих же пределах мы планируем расходы, связанные с оплатой труда членов избирательных комиссий", – сказал Бортник.

Также, по его словам, предусмотрены расходы на изготовление полиграфической продукции.

"Сюда входят избирательные бюллетени, информационные плакаты, информация о партиях, которая будет размещаться на избирательных участках. Также предусмотрено информационное сопровождение избирательной кампании – это видеоролики, акции в СМИ. Будут созданы условия для улучшения материально-технического обеспечения работы избирательных комиссий. Предусмотрены командировочные расходы для членов участковых избирательных комиссий при организации работы. Также имеются расходы на транспортные услуги и услуги связи. О конкретных цифрах мы сможем поговорить чуть позднее", – добавил Бортниик.

Ранее мы писали о том, что 7 партий допущены к участию в выборах в Курултай.

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Азамат Сыздыкбаев
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