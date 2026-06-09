Дожди с грозами и опасная жара до +34°С накроют три крупнейших мегаполиса Казахстана

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В предстоящие дни на три крупнейших мегаполиса Казахстана обрушатся дожди с грозами и опасная жара до +34°С. Об этом говорится в прогнозе по Астане, Алматы и Шымкенту на 10-12 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 10 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С. 11-12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Алматы 10 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 11 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +27+29°С. 11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С. 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 10 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С. 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С. 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С. Материал по теме Град, дожди и жара до +37°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану Ранее сообщалось, что Казахстан накроют сразу несколько опасных явлений: ливни, град и жара до +39°С. Подробнее о погоде на 9, 10 и 11 июня 2026 года – здесь.

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