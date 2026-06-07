#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

"Я не знал": неожиданное оправдание акима в суде не спасло его от наказания

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 15:23 Фото: pixabay
В отношении акима Коктубекского сельского округа Павлодарской области составили административный протокол по результатам проверки. Было установлено, что в здании акимата нет санузла для маломобильных граждан, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", с проверкой сотрудники Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населания по Павлодарской области пришли в марте 2026 года по представлению прокуратуры.

Установили, что в здании акимата Коктубексого сельского округа туалета для лиц с инвалидностью нет. Составили протокол в отношении акима Акимбека Темиргалинова с наложением штрафа в 216 тысяч тенге.

Сельский аким с таким решением не согласился и подал иск в суд, чтобы оспорить взыскание. Пояснил, что не отрицает факт отсутствия санузла для лиц с инвалидностью.

"Указал, что ранее обращался в вышестоящий акимат по вопросу выделения средств на установку санитарного узла, однако с отдельным обращением о его оборудовании для лиц с инвалидностью не обращался. При этом добавил, что подтверждающих документов об этом у него нет. Также пояснил, что о необходимости наличия такого санитарного узла он не знал, ему стало об этом известно лишь после привлечения к административной ответственности", – говорится в постановлении межрайонного суда города Аксу.

На заседании выслушали и представителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Павлодарской области. Он пояснил, в марте проводили проверку более чем по 20 объектам и везде были выявлены нарушения, наложены штрафы, которые чиновники уже оплатили.

Суд выслушав стороны пришел к выводу, что не знание закона не может освобождать от ответственности. А потому постановил оставить административный протокол в силе. А потому акиму Коктубекского сельского округа Майского района заплатить штраф все равно придется.

Ранее сообщалось, что акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Акима-матерщинника оштрафовали в Костанайской области
16:01, 06 ноября 2023
Акима-матерщинника оштрафовали в Костанайской области
Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие
11:48, 27 февраля 2025
Акима оштрафовали в Улытау
Ударил и обматерил: житель Алматинской области обвинил сельского акима в избиении
15:15, 23 июля 2024
Ударил и обматерил: житель Алматинской области обвинил сельского акима в избиении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: