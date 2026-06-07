"Я не знал": неожиданное оправдание акима в суде не спасло его от наказания

В отношении акима Коктубекского сельского округа Павлодарской области составили административный протокол по результатам проверки. Было установлено, что в здании акимата нет санузла для маломобильных граждан, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", с проверкой сотрудники Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населания по Павлодарской области пришли в марте 2026 года по представлению прокуратуры.

Установили, что в здании акимата Коктубексого сельского округа туалета для лиц с инвалидностью нет. Составили протокол в отношении акима Акимбека Темиргалинова с наложением штрафа в 216 тысяч тенге.

Сельский аким с таким решением не согласился и подал иск в суд, чтобы оспорить взыскание. Пояснил, что не отрицает факт отсутствия санузла для лиц с инвалидностью.

"Указал, что ранее обращался в вышестоящий акимат по вопросу выделения средств на установку санитарного узла, однако с отдельным обращением о его оборудовании для лиц с инвалидностью не обращался. При этом добавил, что подтверждающих документов об этом у него нет. Также пояснил, что о необходимости наличия такого санитарного узла он не знал, ему стало об этом известно лишь после привлечения к административной ответственности", – говорится в постановлении межрайонного суда города Аксу.

На заседании выслушали и представителя Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Павлодарской области. Он пояснил, в марте проводили проверку более чем по 20 объектам и везде были выявлены нарушения, наложены штрафы, которые чиновники уже оплатили.

Суд выслушав стороны пришел к выводу, что не знание закона не может освобождать от ответственности. А потому постановил оставить административный протокол в силе. А потому акиму Коктубекского сельского округа Майского района заплатить штраф все равно придется.

Ранее сообщалось, что акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО.