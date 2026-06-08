"Красивые" и зеркальные номера стали доступны еще одной категории казахстанцев

Казахстанским компаниям упростили получение государственных регистрационных номерных знаков. На портале eGov.kz запустили онлайн-сервис, позволяющий юридическим лицам выбирать и заказывать желаемые номера для автомобилей без посещения госорганов, сообщает Zakon.kz.

Аналогичный сервис в ближайшее время появится и в мобильном приложении eGov Business на главной странице. Ранее данная популярная услуга была доступна только физическим лицам.

Специалисты напомнили, что с 2026 года был расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков и включает "желаемые" и "зеркальные" категории.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Транспорт и коммуникации" – "Автомобильный транспорт";

выбрать услугу "Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт";

произвести поиск желаемого номера и комбинации;

если указанный номер занят, необходимо ввести другой;

если номер свободен, отображается стоимость в МРП и в тенге;

заполнить все обязательные поля (выбрать область, ЦОН, в котором будет выдан номер и тип номера);

оплатить государственную пошлину;

подписать заявку ЭЦП с правом подписи.

После всех действий в личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Готовый номер необходимо забрать в ранее указанном ЦОНе.

Важно отметить, что номер закрепляется за организацией после выдачи государственного регистрационного номера автомобиля в ЦОНе.

Таким образом, в случаях, когда граждане производят переоформление либо покупку автомобиля, необходимо убедиться, что номер уже готов к выдаче в ЦОНе.

Выдача номеров согласно правилам оказания данной услуги составляет: для Астана и Алматы – в течение 5 рабочих дней, для областей и Шымкента – в течение 15 рабочих дней.

Ранее мы рассказывали, что перевозчикам из Казахстана упростили доступ к Азербайджану, Турции и Кыргызстану.