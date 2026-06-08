"Красивые" и зеркальные номера стали доступны еще одной категории казахстанцев
Аналогичный сервис в ближайшее время появится и в мобильном приложении eGov Business на главной странице. Ранее данная популярная услуга была доступна только физическим лицам.
Специалисты напомнили, что с 2026 года был расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков и включает "желаемые" и "зеркальные" категории.
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Транспорт и коммуникации" – "Автомобильный транспорт";
- выбрать услугу "Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт";
- произвести поиск желаемого номера и комбинации;
- если указанный номер занят, необходимо ввести другой;
- если номер свободен, отображается стоимость в МРП и в тенге;
- заполнить все обязательные поля (выбрать область, ЦОН, в котором будет выдан номер и тип номера);
- оплатить государственную пошлину;
- подписать заявку ЭЦП с правом подписи.
После всех действий в личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.
Готовый номер необходимо забрать в ранее указанном ЦОНе.
Важно отметить, что номер закрепляется за организацией после выдачи государственного регистрационного номера автомобиля в ЦОНе.
Таким образом, в случаях, когда граждане производят переоформление либо покупку автомобиля, необходимо убедиться, что номер уже готов к выдаче в ЦОНе.
Выдача номеров согласно правилам оказания данной услуги составляет: для Астана и Алматы – в течение 5 рабочих дней, для областей и Шымкента – в течение 15 рабочих дней.
Ранее мы рассказывали, что перевозчикам из Казахстана упростили доступ к Азербайджану, Турции и Кыргызстану.