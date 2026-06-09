Допонтовался: казахстанец оказался в полиции после опасного "шоу" на китайском кроссовере

В Павлодаре погоня за лайками в социальных сетях чуть не обернулась трагедией на дороге и закончилась визитом в полицию, сообщает Zakon.kz.

Известно, что стражи порядка Департамента полиции (ДП) Павлодарской области обратили внимание на один из роликов из социальных сетей. На кадрах видно, как молодые люди на полной скорости высовываются из окон машины ради эффектных кадров.

Полицейские быстро вычислили любителей экстремального контента. Выяснилось, что инцидент произошел 3 июня 2026 года на трассе в районе павлодарского Аэропорта.

Компания молодых людей устроила мобильную фотосессию, подвергая смертельной опасности не только себя, но и водителя, а также других участников дорожного движения.

За рулем Geely Monjaro находился 25-летний местный житель. Именно ему теперь придется отвечать за опасные развлечения своих друзей.

За нарушения ПДД, правил перевозки пассажиров автовладелец привлечен к ответственности.

Полиция в очередной раз напоминает: секундный ролик в социальных сетях не стоит сломанных жизней.

"Подобные трюки регулярно приводят к тяжелым травмам и гибели людей. Стражи порядка призывают водителей и пассажиров включать здравый смысл, строго соблюдать ПДД и не рисковать собой ради мимолетного внимания в интернете". Пресс-служба ДП Павлодарской области

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