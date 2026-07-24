Пешеход сделал замечание водителю на дороге в Актобе и оказался в багажнике его машины

Незначительная ссора на дороге в Актобе обернулась похищением человека, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и сделал замечание водителю из-за его поведения. Позже водитель с приятелями приехал к дому потерпевшего и стали его выслеживать.

Когда мужчина выехал на такси, подозреваемые перегородили автомобилем дорогу, остановили машину такси, силой вытащили пассажира из салона, буквально затолкали его в багажник своего автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Момент происшествия зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Эти кадры стали одной из ключевых улик в ходе расследования.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали автомобиль марки Lexus, в котором находились подозреваемые. Предварительно установлено, что причиной стал дорожный конфликт", – рассказал заместитель начальника УБОП ДП Актюбинской области Куандык Бейсекенов.

Всех подозреваемых поместили в изолятор. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело.

Тем временем на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения усилен контроль за движением тяжеловесного транспорта.