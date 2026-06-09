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Общество

В МВД объяснили, в каких случаях мужчину могут признать жертвой принуждения к браку

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:09 Фото: freepik
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 9 июня 2026 года рассказал, в каких случаях мужчину могут признать жертвой принуждения к вступлению в брак, и какая ответственность за это предусмотрена законом, передает корреспондент Zakon.kz.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев отметил, что подписанный президентом 16 июля прошлого года закон, устанавливающий уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак, и вводящий новую статью 125-1 Уголовного кодекса, отличается от аналогичных норм соседних государств более комплексным подходом.

"У нас предусмотрена ответственность не только за похищение невест, но и за любые другие формы принуждения к браку – угроза насилия, уничтожения имущества, шантаж. Более того мы вышли за рамки похищения невест и предусмотрели ответственность за принуждение к браку не только женщины, но и мужчины. К примеру, родственники и братья незапланированно забеременевшей девушки могут заставить предполагаемого отца жениться под угрозой расправы. Полагаем, что такой подход является правильным, соответствует международным стандартам и принципу гендерного равенства. Кроме того, исключается риск дискриминации по признаку пола и демонстрируется приверженность государства принципам человекоцентричности и защиты прав каждого гражданина", – озвучил он.

В связи с этим журналисты поинтересовались у заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, как на практике будет работать норма об уголовной ответственности за принуждение к вступлению в брак.

"На сегодня мы говорим о том, что данная норма касается всех, что жертвой может выступать как женщина, так и мужчина. Женщина тоже может быть подозреваемой. Но такой практики еще не было в расследовании. Норма такая есть. Санкция предусматривает наказание сроком до двух лет. Мы говорим о том, что принуждение к браку – это состав преступления, предусмотренный статьей 125 прим. 1 Уголовного кодекса. Для квалификации деяния и привлечения к уголовной ответственности необходима совокупность данных", – ответил он.

По словам Санжара Адилова, в так называемых "классических" случаях принуждения к браку должны присутствовать угрозы, применение насилия со стороны женщины либо ее родственников и близких. В противном случае подобные ситуации относятся уже к гражданско-правовым отношениям.

Ранее стало известно, что в Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин с начала этого года.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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