В МВД предложили ужесточить наказание за повторный сталкинг

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса рассказал о планах ужесточить наказание за сталкинг. В МВД предлагают ввести уголовную ответственность за повторное преследование жертвы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Адилова, расследование уголовных дел о принуждении к вступлению в брак и сталкинге поручили женщинам-сотрудникам полиции. Он назвал это решение правильным и пояснил, что такой подход позволяет избежать дополнительного психологического давления и психотравмирующих ситуаций для жертв насилия во время следствия.

Вместе с тем в МВД планируют внедрить новые нормы, в связи с чем журналисты поинтересовались, какие именно изменения предлагается внести в законодательство.

"Сегодня на площадке Мажилиса мы предложили введение признака неоднократности по сталкингу. Почему? Потому что практика применения за этот год показала, что по данной статье Уголовного кодекса есть случаи, в том числе в Алматинской области, о которых сообщали СМИ, когда один из подозреваемых, несмотря на вынесенный приговор и назначенное наказание в виде лишения свободы, продолжил заниматься сталкингом. Конечно, мы вновь возбудили в отношении него уголовное дело по статье 115 прим 1, однако видим, что принцип повторности и признак неоднократности должны работать. Поэтому сейчас на площадке рабочей группы Мажилиса этот вопрос обсуждается", – заявил он.

С его слов, в МВД планируют перевести данную категорию дел в разряд преступлений средней тяжести и предусмотреть наказание в виде лишения свободы. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократный сталкинг – в случаях, когда человек, уже осужденный по этой статье, вновь начинает преследовать жертву.

Ранее в МВД объяснили, в каких случаях мужчину могут признать жертвой принуждения к браку. До этого стало известно, что в Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин с начала этого года.