Могут ли запретить автоматы "Хватайка" в Казахстане

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 9 июня 2026 года ответил на жалобы казахстанцев на так называемые автоматы "Хватайка", передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что эти автоматы стали устанавливать повсеместно. Они поинтересовались, планируют ли их запретить в Казахстане или нет.

"В действующем законодательстве отсутствует четкое регулирование таких автоматов – они не относятся сегодня к какому-либо ведомству. Планируется в ближайшее время разработка новых законодательных поправок, то есть будет определен уполномоченный орган по контролю за деятельностью автоматов. Еще раз озвучу, что нет пока четкого регулирования. Планируется разработка новых законодательных поправок", – заявил Ербол Мырзабосынов.

Ранее мы писали, что в магазинах Астаны массово устанавливают игровые автоматы "Хватайка" с игрушками. Они активно привлекают подростков.