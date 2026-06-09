Названа одна из самых красивых дат года для свадьбы – казахстанцам нужно подать заявление уже 11 июня

Фото: Instagram/gov4c.kz

Казахстанцам, желающим зарегистрировать свой брак в одну из красивых дат года – 26.06.2026, нужно поторопиться и в предстоящий четверг подать заявление, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 9 июня, раскрыли в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан": "26 июня 2026 года – одна из самых красивых дат этого года для регистрации брака. Если вы мечтаете сказать друг другу "Да" именно в этот день, не забудьте подать заявление заранее. Для регистрации брака заявление подается за 15 календарных дней до выбранной даты, поэтому сделать это необходимо 11 июня". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХҚКО • ЦОН • Госуслуги (@gov4c.kz) 5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане упростили получение госуслуг.

Поделитесь новостью