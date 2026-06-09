Названа одна из самых красивых дат года для свадьбы – казахстанцам нужно подать заявление уже 11 июня
Фото: Instagram/gov4c.kz
Казахстанцам, желающим зарегистрировать свой брак в одну из красивых дат года – 26.06.2026, нужно поторопиться и в предстоящий четверг подать заявление, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 9 июня, раскрыли в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":
"26 июня 2026 года – одна из самых красивых дат этого года для регистрации брака. Если вы мечтаете сказать друг другу "Да" именно в этот день, не забудьте подать заявление заранее. Для регистрации брака заявление подается за 15 календарных дней до выбранной даты, поэтому сделать это необходимо 11 июня".
5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане упростили получение госуслуг.
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