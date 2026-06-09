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Общество

На что потратили 17 млрд тенге: главу Минспорта спросили о затраченных на столичный стадион деньгах

стадион, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 13:02 Фото: BI Engineering & Construction
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопросы касательно затраченных на строительство стадиона в Астане средствах, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. Представители СМИ напомнили министру, что на его строительство было выделено 17 млрд тенге.

"Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова построен, была проведена определенная работа, теперь поле соответствует всем категориям международных стандартов. Насчет цены – значит, были поставлены другие задачи перед возможным застройщиком", – сказал Мырзабосынов.

Он честно признался, что не знает точных статей расходов.

"Давайте, мы это выясним. Может был дополнительно закуплен какой-то инвентарь или оборудование. Точно дать оценку я сейчас не могу. Надо будет запросить полную информацию", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Астане состоялось открытие нового стадиона имени К. Мунайтпасова.

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Азамат Сыздыкбаев
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