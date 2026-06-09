Два новых казино построят в Казахстане в 2026 году

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Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 9 июня на брифинге в правительстве сообщил о планах по строительству новых казино в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, заведения для азартных игроков появятся в двух регионах страны. "Сейчас совместно с местными исполнительными органами ведется работа по определению участков для новых игорных зон, а также переговоры с потенциальными инвесторами. Пока есть понимание по Алматинской области – Акбулак, определенная инфраструктура проведена. По остальным регионам работы еще ведутся", – сказал Мырзабосынов. Это казино может заработать в 2027 году. Еще одна локация – Мангистауская область. "По Мангистау тоже в следующем году планируется. По другим регионам пока идет работа по определению инвестора", – заключил глава Минтуризма. Ранее мы писали, что в Казахстане растет число локаций, где разрешена организация азартных игр.

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