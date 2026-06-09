Правило 2 часов, съемка, кровь: казахстанцам рассказали об их правах на медосвидетельствовании

Сохраняйте спокойствие и вежливость, а также запомните важные правила. Такие советы дали казахстанцам в Городском центре психического здоровья (ГЦПЗ) Астаны на случай, если вам доведется попасть на процедуру медицинского освидетельствования, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, если вас доставили в кабинет медосвидетельствования для установления факта употребления психоактивных веществ (ПАВ) и состояния опьянения, знание правил является вашей главной защитой.

Правовая основа процедуры

В ГЦПЗ сообщили, что медицинское освидетельствование проводится исключительно в порядке, установленном законодательством Казахстана:

Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (ст. 167 – Медицинская экспертиза);

Приказ министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020 (Приложение 3: Правила проведения медицинского освидетельствования).

Медицинское освидетельствование – это обследование лица в государственной организации охраны психического здоровья с целью объективного установления (или опровержения) состояния алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

ВАЖНО: Если накануне обследования вы принимали спиртосодержащие лекарства (настойки, капли, спреи), иные лекарства по рецепту врача, либо употребляли специфические продукты (кумыс, квас, кондитерский мак), обязательно сообщите об этом медработнику до начала осмотра и покажите справку/рецепт (при наличии).

Что нужно знать до начала осмотра

Кто проводит: освидетельствование проводится круглосуточно (24/7) врачом-психиатром (наркологом) либо специально обученным медицинским работником.

освидетельствование проводится круглосуточно (24/7) врачом-психиатром (наркологом) либо специально обученным медицинским работником. Документы : предъявите оригинал удостоверения личности или документ в цифровом формате (приложение eGov Mobile/"Цифровые документы").

: предъявите оригинал удостоверения личности или документ в цифровом формате (приложение eGov Mobile/"Цифровые документы"). Если документов нет: отказать в освидетельствовании вам не имеют права. Врач внесет данные с ваших слов или из протокола полиции, обязательно зафиксировав в Заключении ваши особые приметы.

отказать в освидетельствовании вам не имеют права. Врач внесет данные с ваших слов или из протокола полиции, в Заключении ваши особые приметы. Несовершеннолетние: освидетельствование лиц, не достигших 18 лет, проводится только в обязательном присутствии их законных представителей (родителей, опекунов).

Из чего состоит процедура обследования

Медицинский осмотр включает в себя обязательные последовательные этапы:

1. Установление личности и проверка документов.

2. Сбор анамнеза, опрос о самочувствии и фактах употребления ПАВ.

3. Клинический осмотр: оценка неврологического и психического статуса (речь, походка, координация, зрачки, вегетативные реакции).

4. Исследование выдыхаемого воздуха с помощью специального технического средства (алкотестера).

5. Лабораторное исследование биологических сред (моча, кровь): проводится при подозрении на наркотическое/токсикоманическое опьянение, а при алкогольном – строго в следующих случаях:

невозможность проведения полного осмотра из-за тяжести состояния человека;

наличие сомнений у врача при комплексной оценке (когда клинические признаки есть, а алкотестер показывает ноль, либо наоборот);

несогласие освидетельствуемого с результатами Заключения;

необходимость повторного освидетельствования;

установление факта употребления ПАВ при отсутствии явных клинических признаков опьянения;

при ДТП или правонарушениях с наличием пострадавших лиц (а также при ДТП без пострадавших, если с момента происшествия прошло более 3 часов).

Права освидетельствуемого лица

Вы имеете полное право:

узнать точные основания вашего направления на процедуру;

получить от медработника подробное разъяснение всех этапов осмотра;

требовать предъявления служебного удостоверения от лица, которое вас доставило;

получить информацию о квалификации врача, наименовании медорганизации и поверке используемого алкотестера;

уведомить родственников или своего адвоката о проведении процедуры;

давать личные письменные объяснения и замечания для внесения в протокол/заключение;

требовать уважительного отношения, соблюдения принципов гуманности и конфиденциальности;

проводить аудио- и видеозапись процедуры в отношении себя (или своего несовершеннолетнего ребенка), предварительно устно предупредив об этом медицинский персонал.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЪЕМКУ: категорически запрещено снимать на видео других пациентов, медперсонал (крупным планом без согласия) и распространять эти записи в интернете. Это является грубым нарушением врачебной тайны (ст. 273 Кодекса о здоровье), права на собственное изображение (ст. 145 ГК РК) и неприкосновенности частной жизни (ст. 147 УК РК).

Защита ваших данных и биоматериалов

Опечатывание: все емкости и пробирки с вашими биологическими образцами (моча, кровь) должны маркироваться (этикетироваться) и опечатываться строго в вашем присутствии и в присутствии доставившего вас сотрудника.

все емкости и пробирки с вашими биологическими образцами (моча, кровь) должны маркироваться (этикетироваться) и опечатываться строго в вашем присутствии и в присутствии доставившего вас сотрудника. Сроки хранения образцов : ваши биосреды хранятся в специализированной химико-токсикологической лаборатории в течение 25 календарных дней на случай необходимости проведения арбитражной (повторной) экспертизы.

: ваши биосреды хранятся в специализированной химико-токсикологической лаборатории в течение 25 календарных дней на случай необходимости проведения арбитражной (повторной) экспертизы. Архив документов: один экземпляр вашего медицинского Заключения официально хранится в архиве Центра в течение 5 лет.

Получение результатов и порядок обжалования

Количество экземпляров: заключение составляется строго в 3-х экземплярах. Один экземпляр в обязательном порядке выдается вам на руки лично под роспись.

Сроки выдачи: результаты экспресс-тестов и алкотестера сообщаются вам незамедлительно на месте. Если образцы направлялись на лабораторное исследование (ГХ/МС), окончательное Заключение выдается не позднее 5 рабочих дней со дня получения результатов из лаборатории.

Повторное освидетельствование: если вы категорически не согласны с Заключением врача, вы имеете право пройти повторное медицинское освидетельствование.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: Повторный осмотр должен быть организован и проведен не позднее 2 часов после проведения первичного освидетельствования. По истечении 2 часов любые новые анализы теряют свою юридическую силу для процедуры оспаривания.

Каким может быть официальное заключение врача

Согласно приказу МЗ РК № ҚР ДСМ-203/2020, врач выносит строго одно из следующих четырех заключений:

1. Трезв(а) (признаков употребления ПАВ не обнаружено).

2. Установлен факт употребления ПАВ, признаков опьянения не выявлено.

3. Алкогольное опьянение (с обязательным указанием степени: легкая, средняя, тяжелая).

4. Состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное конкретным веществом (опиоиды, каннабиноиды, психостимуляторы и др., на основании лабораторных данных).

На что обратить внимание перед подписанием документов

Прежде чем поставить свою подпись в Заключении, внимательно проверьте:

Правильно ли написаны ваши Ф.И.О. и дата рождения.

Точно ли указаны дата и время (часы, минуты) начала и окончания вашего осмотра.

Внесены ли сведения об алкотестере (номер, дата поверки) и показатели паров в выдыхаемом воздухе.

Зафиксированы ли ваши личные замечания и заявления (например, о несогласии).

Никогда: не подписывайте пустые бланки документов, не препятствуйте осмотру агрессивным поведением и не предоставляйте врачу заведомо ложные анкетные данные.

Ответственность за отказ от освидетельствования

Если вы устно или физически отказываетесь от прохождения тестов, алкотестера или осмотра (либо ваше агрессивное поведение делает осмотр невозможным), врач официально фиксирует в Заключении "Отказ от медицинского освидетельствования". Этот факт удостоверяется подписями двух понятых (их обеспечивает доставивший вас сотрудник полиции).

Юридические последствия: согласно ч. 4 ст. 613 КоАП РК, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования влечет за собой административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 8 лет.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены

В случае неправомерных действий сотрудников или медицинского персонала вы имеете право подать официальную жалобу в следующие инстанции:

1. Руководству Центра (Директору ГЦПЗ) либо в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита (работает непосредственно в здании Центра).

2. В Управление общественного здравоохранения (УОЗ) города Астаны.

3. В Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по г. Астане.

4. На единый государственный круглосуточный телефон доверия / Call-центр.

Рекомендуется сохранять у себя копии всех полученных медицинских документов, фиксировать Ф.И.О. должностных лиц, а также сохранять контакты возможных свидетелей происшествия.

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