Можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива – ответ нарколога
В беседе с "Газетой.Ru" специалист отметил, что формально квас, кефир и безалкогольное пиво не считаются алкогольными (или содержат минимальное количество этанола), но в реальности все не так однозначно.
"Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя – обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами... Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю", – объяснил Антон Рудковский.
Именно поэтому, как отметил врач, стоит соблюдать простое правило: после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль. За это время, по словам Рудковского, показатели стабилизируются, и риск спорных ситуаций снижается.
Отдельно нарколог обратил внимание на количество.
Если речь идет о больших объемах – например, несколько литров кваса за короткое время – теоретически возможно более заметное накопление этанола. Хотя такие случаи редки, они все же могут повлиять на результаты проверки.
Также, как считает Рудковский, важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее состояние.
Усталость, недосып, прием лекарств могут сами по себе снижать концентрацию и скорость реакции, независимо от напитков.
"Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность", – подчеркнул врач.
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