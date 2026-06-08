#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Можно ли садиться за руль после кваса, кефира и безалкогольного пива – ответ нарколога

Алкотестер, алкометр, проверка на алкоголь, прибор для проверки алкоголя, медицинское освидетельствование, медосвидетельствование, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 18:39 Фото: KOMU News/Ashleigh Jackson
При употреблении кваса, кефира и безалкогольного пива особенно водителям следует учитывать не только состав, но и контекст употребления. Об этом 8 июня 2026 года рассказал российский психиатр-нарколог Антон Рудковский, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" специалист отметил, что формально квас, кефир и безалкогольное пиво не считаются алкогольными (или содержат минимальное количество этанола), но в реальности все не так однозначно.

"Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя – обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами... Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю", – объяснил Антон Рудковский.

Именно поэтому, как отметил врач, стоит соблюдать простое правило: после употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль. За это время, по словам Рудковского, показатели стабилизируются, и риск спорных ситуаций снижается.

Отдельно нарколог обратил внимание на количество.

Если речь идет о больших объемах – например, несколько литров кваса за короткое время – теоретически возможно более заметное накопление этанола. Хотя такие случаи редки, они все же могут повлиять на результаты проверки.

Также, как считает Рудковский, важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее состояние.

Усталость, недосып, прием лекарств могут сами по себе снижать концентрацию и скорость реакции, независимо от напитков.

"Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность", – подчеркнул врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 18:39
Казахстанские врачи предупредили об опасности модного напитка бабл-ти

Ранее врач Карема Магомедова предупредила о неожиданных последствиях сна на животе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров
20:12, 08 июня 2026
Бибисара Асаубаева – новый лидер обновленного рейтинга FIDE, а где расположился Жавохир Синдаров
Почему опасно пить пиво в жару
14:18, 24 июля 2023
Почему опасно пить пиво в жару
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
01:52, 20 ноября 2025
Чем опасны безалкогольные пиво и вино, объяснил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
02:52, 09 июня 2026
Топурия высказался о разнице в габаритах перед возможным боем с Махачевым
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
02:22, 09 июня 2026
Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
01:52, 09 июня 2026
Сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Узбекистаном в компенсированное время
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
01:19, 09 июня 2026
Серена Уильямс объяснила выбор напарницы для возвращения на корт
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: