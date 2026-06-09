Арендатора школьной столовой отстранили от работы из-за туберкулеза в Костанайской области

В Костанайской области завершился суд в отношении арендатора, у которого в команде работала сотрудница с туберкулезом. Несмотря на заболевание, она занималась готовкой детского питания, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что инцидент произошел весной 2026 года в Боровской школе-гимназии Мендыгаринского района. В столовой у поставщика питания ИП "Юнин" работала женщина с туберкулезом. Руководство школы 3 марта отправило арендатору уведомление о расторжении договора, параллельно организовало диагностику учеников и педагогов школы – заболевших среди них нет.

А позже в суд поступил иск от отдела образования Мендыкаринского района о признании арендатора школьной столовой ИП "Юнин" недобросовестным поставщиком.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что поставщик допустил к работе в организации образования работника, страдающего туберкулезом, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и условий договора о государственных закупках услуг по организации питания учащихся. Учитывая характер допущенного нарушения, создающего угрозу жизни и здоровью детей, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении поставщиком договорных обязательств", – прокомментировали в пресс-службе областного суда.

Суд удовлетворил иск заказчика и признал ИП "Юнин" недобросовестным поставщиком.

В свою очередь предприниматель предъявил встречный иск о признании незаконными уведомления о расторжении договора и действий заказчика по вывозу имущества.

"Оспариваемые уведомления направлены заказчиком в адрес поставщика в рамках договорных отношений и носят исключительно информационный (уведомительный) характер, отражая позицию заказчика относительно возможного расторжения договора и необходимости освобождения помещения. Указанные уведомления не являются юридически значимыми актами, непосредственно влекущими прекращение либо изменение гражданских прав и обязанностей сторон, и не порождают самостоятельных правовых последствий без совершения предусмотренных законом или договором действий. Доказательства фактического расторжения договора в установленном законом порядке, равно как и доказательства нарушения прав поставщика в виде изъятия имущества либо ограничения пользования им, в материалах дела отсутствуют", – говорится в решении суда.

Суд отметил, что избранный поставщиком способ защиты права – признание уведомлений незаконными – является ненадлежащим, поскольку сами по себе уведомления не нарушают и не могут нарушить права и законные интересы поставщика. В итоге суд отказал ИП "Юнин" в удовлетворении иска в полном объеме.

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее министр здравоохранения внес изменения в Стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.