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Общество

8,7 млн тенге в месяц: названы самые амбициозные зарплатные ожидания казахстанцев

Фунт стерлингов, фунты стерлингов, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс фунта стерлингов, курс фунта стерлингов к тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 09:37 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 10 июня 2026 года, опубликовало интересные данные по вакансиям, размещенным на Электронной бирже труда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с начала 2026 года на платформе размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме.

Только в мае 2026 года на бирже работодатели разместили 86,7 тыс. вакансий (рабочих мест), тогда как соискатели опубликовали 91,6 тыс. резюме.

Так, в отраслевой структуре спроса лидирует образование (14 тыс. рабочих мест).

Еще значительный спрос сохраняется в секторах:

  • предоставления прочих видов услуг (12,5 тыс.),
  • здравоохранения и социального обслуживания (8,6 тыс.),
  • строительства (8 тыс.),
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства (7,5 тыс.),
  • обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.).

Примечательно, что по региональному распределению наибольшее количество вакансий размещено в Астане (8,3 тыс.), Павлодарской области (5,5 тыс.), Алматы (5,2 тыс.), Туркестанской области (5,1 тыс.) и Атырауской области (5 тыс. вакансий).

В структуре спроса по уровню квалификации наибольшая доля вакансий приходится на специалистов среднего уровня квалификации – около 43% всех предложений. На низкоквалифицированные позиции приходится 31%, тогда как высококвалифицированные специалисты требуются в 26% вакансий.

Со стороны предложения рабочей силы в мае размещено 91,6 тыс. резюме.

Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет – 41% всех резюме.

Доля соискателей 35-44 лет составляет 28%, 45-54 лет – 20%, старше 55 лет – 11%. По гендерному составу: 52% – женщины, 48% – мужчины.

"По уровню квалификации структура предложения рабочей силы в целом сопоставима со структурой спроса: 40% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 31% – на высококвалифицированных, 29% – на низкоквалифицированных соискателей".Пресс-служба МТСЗН РК

Также интересный факт, что среди вакансий с наиболее высоким уровнем предлагаемой оплаты труда в мае выделяются позиции заместителя начальника производства в добывающей промышленности (≈1,45 млн тенге), инженера по защите информации (≈1,23 млн тенге) и главного сварщика (≈1,24 млн тенге).

В свою очередь среди соискателей наиболее высокие ожидания по уровню заработной платы зафиксированы у кандидатов на позиции капитана судна (≈8,7 млн тенге), заместителя руководителя (≈3,7 млн тенге) и пилота (≈2,8 млн тенге).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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