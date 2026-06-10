#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Нарушения при выплате декретных: более 1000 женщин проходит по уголовным делам

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:29 Фото: pexels
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в Мажилисе 10 июня 2026 года рассказала, сколько дел расследуется по факту получения декретных выплат по фиктивным справкам, передает корреспондент Zakon.kz.

Виктория Шегай отметила, что данные факты были выявлены в ходе проверочных мероприятий, которые проводятся внутри фонда и Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН.

"В 13 регионах Казахстана было возбуждено более 38 уголовных дел – все дела были переданы в правоохранительные органы, по которым у нас сегодня проходит более 1000 женщин. Предварительная сумма ущерба составила 3 млрд тенге. Как вы знаете, по девяти уголовным делам вынесены приговоры в отношении лиц, которые фактически сформировали данные противоправные схемы, – работа в данном направлении ведется", – сказала она.

Министр финансов Мади Такиев в свою очередь напомнил, что "по декретным выплатам проводится внутренний аудит в отраслевом министерстве", и в этом месяце его планируют завершить.

9 апреля 2026 года в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, когда можно оформить декретные выплаты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
13:36, Сегодня
Должен зарабатывать полмиллиона? В Минтруда прокомментировали повышение порогов достаточности
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
15:30, 02 июня 2026
Почему некоторым казахстанкам задерживают выплату декретных
Флаги Монголии и Казахстана, Монголия и Казахстан
12:16, 10 декабря 2025
Какие выплаты предусмотрены для кандасов из Монголии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Умар Нурмагомедов
14:23, Сегодня
Бой Нурмагомедова в UFC отменён: возможны другой соперник и дата
Белорусский защитник Юденков попрощался с &quot;Атырау&quot;
14:02, Сегодня
Белорусский защитник Юденков попрощался с "Атырау"
Прогноз матча Бублик - Штруфф в Штутгарте
13:42, Сегодня
Эксперт дал прогноз на исход стартового матча Александра Бублика в Штутгарте
Гулайым Рахмонова
13:14, Сегодня
"Процесс развода не завершён": жена Шавката Рахмонова сделала новое заявление
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: