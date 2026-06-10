Нарушения при выплате декретных: более 1000 женщин проходит по уголовным делам

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в Мажилисе 10 июня 2026 года рассказала, сколько дел расследуется по факту получения декретных выплат по фиктивным справкам, передает корреспондент Zakon.kz.

Виктория Шегай отметила, что данные факты были выявлены в ходе проверочных мероприятий, которые проводятся внутри фонда и Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения МТСЗН.

"В 13 регионах Казахстана было возбуждено более 38 уголовных дел – все дела были переданы в правоохранительные органы, по которым у нас сегодня проходит более 1000 женщин. Предварительная сумма ущерба составила 3 млрд тенге. Как вы знаете, по девяти уголовным делам вынесены приговоры в отношении лиц, которые фактически сформировали данные противоправные схемы, – работа в данном направлении ведется", – сказала она.

Министр финансов Мади Такиев в свою очередь напомнил, что "по декретным выплатам проводится внутренний аудит в отраслевом министерстве", и в этом месяце его планируют завершить.

9 апреля 2026 года в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" рассказали о том, когда можно оформить декретные выплаты.