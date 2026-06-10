В Казахстане хотят закрепить ответственность за сбор и захоронение мусора

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Депутаты Мажилиса 10 июня 2026 года во втором чтении приняли законопроект по экологическим вопросам и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью законопроекта является совершенствование экологического законодательства. "Законопроектом предлагаются нормы по цифровизации экологической отрасли, регламентации углеродного офсета, совершенствованию системы управления отходами и реализации принципа расширенных обязательств производителей, совершенствованию Национальной гидрометеорологической службы, а также совершенствованию экологического регулирования и контроля. Законопроектом предлагается ряд уточняющих поправок по вопросам проведения государственной экологической экспертизы, общественных слушаний", – говорится в заключении к документу. Также сообщается, что в ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся: сокращения сроков получения экологических разрешений и заключений для инвестиционных проектов и проектов по разведке углеводородов (за исключением разведки углеводородов на море);

отнесения деятельности по разведке углеводородов, а также транспортировке газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам из объектов I категории к объектам II категории;

закрепления компетенции уполномоченного органа по утверждению порядка организационно-технического и информационного обеспечения системы управления отходами и переработки вторичных ресурсов, финансирования рекламной деятельности, образовательных, маркетинговых мероприятий в сфере обращения с отходами и вторичными ресурсами;

закрепления компетенции местных исполнительных органов сел, поселков, сельских округов по организации мест сбора, сортировки и захоронения коммунальных отходов;

закрепления компетенции уполномоченного органа по утверждению формы регулярного учета отходов и инструкции по его заполнению;

закрепления за оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) направления по материально-техническому обеспечению в целях внедрения системы раннего обнаружения пожаров на территории государственного лесного фонда республики;

закрепления компетенции уполномоченного органа по утверждению правил климатического финансирования, а также правил реализации рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ранее стало известно, что ратифицировали Соглашение о резиденциях для послов между Казахстаном и Кыргызстаном.

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