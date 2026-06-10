Подчинялись требованиям законодательства – Минспорта о снижении зарплаты Бибисары Асаубаевой

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев 10 июня 2026 года на брифинге объяснил снижение зарплаты шахматистки Бибисары Асаубаевой, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что зарплату спортсменка Бибисара Асаубаева получала и получает из бюджета через организацию "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта РК.

"До 2024 года ее зарплата составляла порядка миллиона тенге. А начиная с 2025 года зарплата снизилась, как она говорит. Я это подтверждаю. Причина в том, что шахматы не вошли в перечень 46 приоритетных видов спорта, так как мы в прошлом году внедрили новое законодательство, в котором четко определены 46 приоритетных видов спорта. Туда входят виды спорта, которые входят в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, национальные виды спорта, а также олимпийские и неолимпийские виды спорта, которые входят в программу Азиатских игр. К сожалению, на Азиатских играх, которые пройдут в сентябре этого года, шахмат в программе нет. В этой связи мы, подчиняясь требованиям законодательства, не можем больше платить ту зарплату, которую она получала ранее", – озвучил Серик Жарасбаев.

Ранее Бибисара Асаубаева записала видео, в котором обратилась к главе государства Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. Шахматистка заявила, что из года в год ей "все тяжелее взаимодействовать с министрами спорта". По словам Бибисары, с 2023 года она получала зарплату по линии Минспорта на сумму 1 млн тенге, но с 2025 года ее сократили втрое. Также она заявила, что сборы перед важным турниром Norway Chess проходили за ее "личные призовые деньги и деньги родителей". Вместе с тем шахматистка рассказала, что до сих пор не получила орден "Барыс" II степени, который ей был присвоен указом президента от 30 декабря 2025 года.