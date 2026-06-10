Казахстану пообещали непростую погоду: прогноз синоптиков на 11 июня
Синоптики РГП "Казгидромет" уточняют, что под влиянием западного циклона и атмосферных фронтов в стране в этот день сохранится неустойчивая погода. Также известно, что Казахстан накроют дожди с грозами и градом, а на северо-западе и в горных районах юго-востока местами прольются сильные ливни.
"По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на северо-западе ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, днем в Восточно-Казахстанской области, в области Абай ожидается сильная жара до +35°С.
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Также в Казахстане сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и областях Абай и Жетысу.
Ранее мы рассказывали, что дожди с грозами сменят жару в Алматы и Астане 11-13 июня.