#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Сильные дожди и 42-градусное пекло: прогноз погоды на 9 июля по Казахстану

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:55 Фото: pixabay
Жителям Казахстана рассказали о погоде на четверг, 9 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами.

На западе Казахстана возможны и вовсе сильные дожди, в отдельных районах – выпадение града.

На остальной территории республики ожидается погода без осадков.

"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке – шквал. Ночью и утром на севере республики прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон будет следующим:

  • в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай ожидается сильная жара +35+38°С;
  • в Жамбылской, Мангистауской областях ожидается сильная жара +38+42°С;
  • в Туркестанской, Кызылординской областях сильная жара +40+42°С;
  • на юго-востоке Актюбинской, юге Костанайской области, на западе, юге области Улытау ожидается очень сильная жара +40+41°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 17:55
Казахстан накроет экстремальное пекло до +45°С

Чуть ранее метеорологи озвучили тревожные данные: в Казахстане теплеет быстрее остального мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
погода
17:40, 08 июля 2024
Дожди и пожарная опасность: прогноз погоды в Казахстане на 9 июля
сильный ветер
15:57, 08 сентября 2023
Сильный ветер, дожди: прогноз погоды в Казахстане на 9 сентября
прогноз погоды
17:34, 20 июля 2024
Грозы, шквал и сильная жара – прогноз погоды в Казахстане на 21 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниэль Кормье
17:48, Сегодня
Легенда UFC Кормье расплатился с Пимблеттом за проигранное пари
Аружан Жанабаева
17:36, Сегодня
Казахстан потерпел первое поражение от Узбекистана на ЧА по боксу: проиграла Жанабаева
Официально: Александр Нойок попрощался с &quot;Атырау&quot;
17:14, Сегодня
Официально: украинец Александр Нойок попрощался с "Атырау"
Соня Жиенбаева
17:00, Сегодня
Соня Жиенбаева проиграла на старте турнира в Португалии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: