Сильные дожди и 42-градусное пекло: прогноз погоды на 9 июля по Казахстану

Жителям Казахстана рассказали о погоде на четверг, 9 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами.

На западе Казахстана возможны и вовсе сильные дожди, в отдельных районах – выпадение града.

На остальной территории республики ожидается погода без осадков.

"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке – шквал. Ночью и утром на севере республики прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон будет следующим:

в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай ожидается сильная жара +35+38°С;

в Жамбылской, Мангистауской областях ожидается сильная жара +38+42°С;

в Туркестанской, Кызылординской областях сильная жара +40+42°С;

на юго-востоке Актюбинской, юге Костанайской области, на западе, юге области Улытау ожидается очень сильная жара +40+41°С.

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Чуть ранее метеорологи озвучили тревожные данные: в Казахстане теплеет быстрее остального мира.