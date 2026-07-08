Сильные дожди и 42-градусное пекло: прогноз погоды на 9 июля по Казахстану
Фото: pixabay
Жителям Казахстана рассказали о погоде на четверг, 9 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами.
На западе Казахстана возможны и вовсе сильные дожди, в отдельных районах – выпадение града.
На остальной территории республики ожидается погода без осадков.
"По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке – шквал. Ночью и утром на севере республики прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Температурный фон будет следующим:
- в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай ожидается сильная жара +35+38°С;
- в Жамбылской, Мангистауской областях ожидается сильная жара +38+42°С;
- в Туркестанской, Кызылординской областях сильная жара +40+42°С;
- на юго-востоке Актюбинской, юге Костанайской области, на западе, юге области Улытау ожидается очень сильная жара +40+41°С.
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