В Минспорта назвали "сигналом" ситуацию с Шайдоровым и Асаубаевой

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев 10 июня 2026 года на брифинге прокомментировал заявления спортсменов Михаила Шайдорова и Бибисары Асаубаевой о проблемах с финансированием и поддержкой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие меры намерено принять министерство после резонансных заявлений спортсменов.

"Первые шаги министерство уже предприняло в прошлом году, когда президент дал поручение выстраивать четкую вертикаль власти. В первую очередь все местные уполномоченные органы в отрасли спорта должны вести со своими спортсменами, прямо скажем так, четкую разъяснительную работу. На каждом совещании по подготовке наших спортсменов к тем или иным соревнованиям мы всегда интересуемся, какие существуют проблемы или преграды для того, чтобы спортсмен полноценно готовился к своим стартам. И в этот момент мы обсуждаем все эти проблемные вопросы. Эти проблемные вопросы должны быть услышаны и обсуждены обеими сторонами", – ответил он.

Он также отметил, что существует институт федераций по видам спорта.

"Федерация по виду спорта – это тоже достаточно сильная структура, которая ведет полноценную подготовку как самих спортсменов, так и развитие данного вида спорта внутри страны. Они тоже должны уделять этому особое внимание. Мы тоже с ними эту работу проводим на постоянной основе. Другое дело, что нас недавно пытались спросить о том, носит ли это системный характер. Если бы это носило системный характер, наверное, здесь не один-два, а тысячи спортсменов стояли бы и кричали, что они не получают зарплату, что до них не доходят деньги или еще что-то. Есть спортсмены топового уровня, которые, скажем так, говоря по-казахски, "тым еркелеп кеткен" (привыкли к особому отношению. – Прим. ред.). Здесь тоже нужно относиться с пониманием. В момент, когда они становятся великими спортсменами, к себе появляется определенное отношение", – сказал Серик Жараспаев.

Он отметил, что министерство работает в тесном взаимодействии со спортивными федерациями и местными исполнительными органами, а при возникновении каких-либо проблемных вопросов готово решать их совместно.

"Эти два кейса еще раз послужат сигналом для всех: и для министерства, и для госорганов, которые за это отвечают, и для местных исполнительных органов. Надо разговаривать, надо проводить с ними встречи почаще и так далее. Но в силу их плотного графика и подготовки к соревнованиям эта ответственность все-таки должна больше лежать на тех тренерах, которые с ними работают. Поэтому мы совместно с федерациями и подведомственными организациями в ближайшее время готовы провести выездное совещание, где еще раз доведем, что если вдруг возникает какой-то проблемный вопрос, его можно решать в ускоренном порядке и не доводить до такого обсуждения, чтобы спортсмены выходили на такой высокий уровень", – продолжил Жарасбаев.

Ранее Бибисара Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи. После этого в Министерстве туризма и спорта прокомментировали сложившуюся ситуацию.