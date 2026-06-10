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Спорт

Бибисара Асаубаева сделала важное заявление с просьбой о помощи

шахматистка Бибисара Асаубаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:22 Фото: Instagram/bibisarachess
Еще одна казахстанская спортсменка пожаловалась на бездействие со стороны Министерства туризма и спорта (МТС) РК. На этот раз гроссмейстер Бибисара Асаубаева, которая с просьбой о помощи обратилась к главе государства Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видеообращение прославленная спортсменка опубликовала в своем Instagram сегодня, 10 июня 2026 года.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Я – международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева, на сегодняшний день занимаю пятую строчку в списке шахматисток в мировом рейтинг-листе! Впереди меня только четыре китаянки. Весь остальной мир я уже обошла. Я обращаюсь к вам как к главе государства с просьбой о помощи. Сегодня закончился один из самых сильных турниров Norway Chess, я завоевала первое место за туры до финиша", – начала свое обращение к президенту Асаубаева.

Бибисара отметила, что сборы перед этим важным турниром проходили за ее личные призовые деньги и деньги родителей.

"Секундантам и аналитикам за помощь и подготовку к этому турниру мы не заплатили до сих пор. По вашим словам, господин президент, я отношусь к золотому фонду страны. Мои медали куются огромным трудом, здоровьем и терпением. Несмотря на все преграды, я спортсмен, иду и добиваюсь высоких результатов и высоко держу честь и флаг нашей страны. Я из года в год испытываю трудности – все тяжелее взаимодействовать с министрами спорта", – заявила 22-летняя шахматистка.

По ее словам, премия от Минспорта за победу на Чемпионате мира по шахматам составляет 2000 долларов, в то время как за олимпийскую медаль – 250 000 долларов.

"В Казахстане, кроме меня, нет чемпионов мира среди взрослых, среди мужчин и женщин! После второй золотой медали на Чемпионате мира с 2023 года я получала зарплату по линии Минспорта на сумму 1 млн тенге... С 2025 года мне сократили зарплату в три раза. По линии Казахстанской федерации шахмат зарплаты у меня нет и не было", – подчеркнула Асаубаева.

Бибисара напомнила, что в канун нового 2026 года завоевала в третий раз золотую медаль Чемпионата мира по блицу. Это дало ей право участвовать "в наиважнейшем классическом турнире по шахматам – Турнире претенденток на мировую шахматную корону". Зарплату от этого, по словам шахматистки, в Минспорта ей не повысили.

"В январе мы с моим тренером встретились с министром, объяснили ему, что средств, выделенных федерацией, недостаточно, помогите. Министр дал слово, поможет 100% через фонд поддержки Sport Qory. Мы подали заявку в фонд, нам выдали только часть средств. По этой причине секунданты работали дистанционно. Я была единственной шахматисткой, которая не смогла привезти секундантов на столь важное событие. Я заняла в турнире второе место. Второй раз подали заявку по указке министра, вице-министр спорта Жарасбаев официально написал в WhatsApp, что он как руководитель попечительского совета фонда Sport Qory подписал заключение попсовета на одобрение моей заявки. Через время пришел отказ от руководителя фонда Ауганбаева, без указания причины", – рассказала шахматистка.

Также Асаубаева добавила, что до сих пор не получила орден "Барыс" II степени, который ей был присвоен указом президента от 30 декабря 2025 года.

"Орден мною, к сожалению, до сих пор не получен. Мы направили три письма на ваше имя посредством eOtinish еще в апреле и мае, и до сих пор нет ответа. Продублировали их в WhatsApp министру. В ответ – тишина. Впереди большие старты, сборы и много работы… Что мне делать, господин президент?" – заключила Бибисара.

Казахстанцы поддержали шахматистку и призвали компетентные органы помочь ей:

  • "То Михаил, то Бибисара... Поддерживаем!"
  • "Тяжелый случай, если вас не поддерживать, тогда кого поддерживать".
  • "За чемпионку! Гордость Казахстана! Поддержать финансово и наградить!"
  • "Молодец, все правильно! Вот только так можно чиновников призвать к ответу!"
  • "Будем надеяться, что необходимые службы... подготовят отчет о данной ситуации и, конечно, помогут по всем вопросам!"

После заявления Бибисары Асаубаевой Министерство туризма и спорта РК объявило о срочном брифинге, на котором пообещало дать официальные разъяснения.

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Отметим, что о похожей ситуации в конце мая 2026 года заявлял олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров. 1 июня в Минспорта сообщили, что ситуация с фигуристом разрешена.

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Фото Динара Халдарова
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