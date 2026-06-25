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Общество

МИД высказался о поездках в страны Ближнего Востока и ОАЭ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Ерлан Жетыбаев 25 июня 2026 года на брифинге рекомендовал гражданам по возможности воздержаться от необязательных поездок в некоторые страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в период отпусков МИД регулярно информирует граждан об актуальных требованиях и рекомендациях, связанных с поездками за рубеж.

"Как правило, мы соответствующую информацию публикуем, как внешнеполитическое ведомство. Ранее была информация о требованиях в Шенгенской зоне, Российской Федерации, Вьетнаме. Вы знаете, что есть определенные рекомендации у нас по странам Ближнего Востока. Мы призываем граждан очень внимательно относиться к планированию своих поездок и обязательно учитывать ситуацию в стране, в которой планируется путешествие", – озвучил Ерлан Жетыбаев.

Журналисты поинтересовались, какие рекомендации у МИДа есть для граждан Казахстана относительно поездок в Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы надеемся на скорейшее достижение взаимоприемлемых решений, способствующих обеспечению мира и безопасности в этом регионе. Вместе с тем до полной стабилизации обстановки считаем целесообразным сохранять осторожный подход. В этой связи гражданам рекомендуем по возможности воздержаться от необязательных поездок в страны региона", – дополнил Ерлан Жетыбаев.

Ранее стало известно, что Казахстан ужесточает контроль на границе.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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