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Общество

Могут ли казахстанцев призвать на военную переподготовку

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, военно-морские силы Республики Казахстан, военно-морские силы РК, ВМС РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената 11 июня 2026 года прокомментировал предложение отправлять на военную переподготовку казахстанцев старше 27 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее представитель Департамента по делам обороны Астаны Гани Артыков предложил отправлять на военную переподготовку казахстанцев старше 27 лет, которые ранее не проходили службу. Они поинтересовались позицией Минобороны.

"Если человек не проходил воинскую службу, он не подлежит никогда переподготовке. Переподготовке подлежат те служащие, которые прошли срочную или офицерскую службу и через определенное время подлежат переподготовке", – заявил Аскар Мустабеков.

Ранее Аскар Мустабеков разъяснил норму касательно декретных отпусков для мужчин-военнослужащих.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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