Падение дрона в Жамбылской области: в Минобороны озвучили предварительную причину

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената 11 июня 2026 года прокомментировал случай падения дрона в Жамбылской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что нештатную посадку во время учебно-тренировочных мероприятий совершил один из аппаратов Минобороны.

"В настоящее время создана специальная комиссия, которая проводит проверку и изучает обстоятельства произошедшего. Предварительно причиной происшествия рассматривается техническая неисправность. Однако окончательные выводы будут сделаны после завершения работы комиссии. Никто не пострадал. Аппарат не упал на объекты инфраструктуры или другие сооружения. Он совершил нештатную посадку в поле", – пояснил Аскар Мустабеков.

По его словам, беспилотник отечественного производства, предназначенный для наблюдения и мониторинга.

"В связи с активной боевой подготовкой мы используем такие аппараты практически ежедневно. Поэтому иногда возникают технические неисправности. После завершения проверки мы своевременно предоставим всю необходимую информацию", – заверил замминистра.

2 июня 2026 года сообщалось, что в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области.