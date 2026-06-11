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Общество

Лазейку с декретом для военнослужащих хотят закрыть в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, миротворческие силы , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:00 Фото: akorda.kz
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената 11 июня 2026 года разъяснил норму касательно декретных отпусков для мужчин-военнослужащих, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы".

Аскар Мустабеков сообщил, что сейчас военнослужащие – мужчины – вскоре после призыва на 24 месяца подают рапорт и уходят в декретный отпуск.

"По истечении 24 месяцев он выходит из отпуска. Считается, что выслуга есть, и как бы он уже прошел свою службу. С введением этого закона на период декретного отпуска его срок службы будет приостанавливаться. После окончания декретного отпуска он будет продолжать службу. Если вот, к примеру, взять, шесть месяцев офицер прослужил, осталось у него 18 месяцев. На остальные 18 месяцев он уходит в декретный отпуск, после декретного отпуска эти 18 месяцев он будет дослуживать", – сказал он.

Таким образом, по его словам, эта лазейка законодательно исключена.

"Закон обратной силы не имеет. Касается тех, кто окончил вуз, военную кафедру, получил воинские звания, и их призвали на два года на службу в качестве офицеров. Последние годы растет число тех, кто пользуется правом выйти в декретный отпуск. В 2023 – 16 человек применили эту норму, в 2024 – 67 человек, в 2025 – 95 человек, с начала года – 42 человека в декретном отпуске", – резюмировал вице- министр.

11 июня 2026 года депутаты Сената одобрили поправки, направленные на совершенствование правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы. Документ направлен на подпись главе государства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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