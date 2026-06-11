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Общество

Какие качества будут учитывать при назначении офицеров на вышестоящие должности

Солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 17:05 Фото: Дмитрий Дегтярев
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Сената 11 июня 2026 года разъяснил новый механизм назначения военнослужащих на вышестоящие должности, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Мустабеков сообщил, что цифровой рейтинг заменит бумажные досье. Таким образом, исключаются как риски коррупции, так и утери каких-либо сведений.

"В этот рейтинг будут внесены сведения об образовании, о владении языками, какие результаты показывал офицер в процессе боевой подготовки, как себя зарекомендовал в процессе службы. Если какие-то допущены были нарушения офицером, у него баллы убираются – и, таким образом, выстраивается реальный цифровой рейтинг офицера. Это будет такая электронная очередь на назначение на вышестоящие должности", – пояснил спикер.

11 июня 2026 года депутаты Сената одобрили поправки, направленные на совершенствование правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы. Документом предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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