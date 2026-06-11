Будет ли полиция проверять выпускные, ответили в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 11 июня 2026 года на брифинге в Сенате рассказал, стоит ли выпускникам и организаторам торжеств ждать внимания со стороны полиции во время выпускных мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz

Журналисты поинтересовались, как сотрудники полиции должны следить за соблюдением ограничений и рекомендаций, действующих в период проведения выпускных мероприятий и вручения аттестатов, и будут ли сотрудники полиции проводить специальные рейды и выявлять нарушителей.

"Соответствующее решение было принято министерством просвещения. Повторюсь, что сотрудники органов внутренних дел специально ходить и проверять какие-либо заведения не будут. Полицейские реагируют только при получении сигнала о совершенном правонарушении", – озвучил Санжар Адилов.

По его словам, при наличии признаков административного правонарушения будут приняты соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности.

20 мая 2026 года пресс-служба Министерства просвещения (МП) Казахстана распространила важное обращение, адресованное родителям выпускников.