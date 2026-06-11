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Общество

В Казахстане усилят контроль за автошколами и водителями

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:15 Фото: freepik
Депутаты Сената 11 июня 2026 года в двух чтениях одобрили законопроект по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и транспорта. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является дальнейшее развитие управления дорожной инфраструктурой и цифровизации безопасности дорожного движения, совершенствование предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, законодательное регулирование передовых технологий на транспорте, а также дальнейшее развитие кибербезопасности и защиты персональных данных.

"Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, Предпринимательский кодекс", Трудовой кодекс, Административный процедурно-процессуальный кодекс, Социальный кодекс, Бюджетный кодекс, а также в законы. В частности, в рамках совершенствования транспортного законодательства предлагаются законодательные поправки, направленные на регулирование развития беспилотных транспортных средств и воздушной мобильности (аэротакси), а также на дальнейшее развитие дорожной отрасли. В ряд законодательных актов, регулирующих использование беспилотных транспортных средств, вводятся понятия "беспилотное автотранспортное средство", "беспилотное воздушное судно", а также рассматриваются нормы, касающиеся формирования инфраструктуры и определения порядка применения беспилотных транспортных средств", – говорится в заключении.

Также вносятся поправки, предусматривающие повышение эффективности управления дорожной инфраструктурой, обеспечение прозрачности процессов планирования и финансирования дорожных работ, внедрение современных цифровых решений в автодорожную отрасль.

"В целях повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных (без раскрытия диагноза) в цифровые базы данных министерства внутренних дел для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы. Предусматривается внедрение государственного контроля за деятельностью обучающих организаций по подготовке водителей транспортных средств, введение разрешительного порядка для работы автошкол и требований для получения такого разрешения (наличие материально-технической базы, квалифицированных кадров и т.д.), а также формирование реестра обучающих организаций для мониторинга учебных процессов через информационную систему", – указано в заключении.

Кроме того, рассмотрены поправки, направленные на усиление кибербезопасности и развитие механизмов защиты персональных данных. В связи с этим расширяются полномочия органов национальной безопасности по проведению государственного контроля за соблюдением требований по обеспечению кибербезопасности критически важных объектов цифровизации.

"Трудовое законодательство дополняется нормами, обязывающими работодателей ознакомлять работников с требованиями кибербезопасности, закреплять их в должностных обязанностях и осуществлять внутренний контроль со стороны работодателей за их соблюдением. Также вводятся такие новые понятия, как идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных, реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных. Предусматривается запрет на копирование персональных данных с цифровых объектов в отдельные файлы или на цифровые носители без соответствующего согласия, создание реестра нарушений безопасности персональных данных, классификация собственников и операторов персональных данных в зависимости от объема обрабатываемых данных. Также предусмотрены поправки по приведению терминов в законодательных актах в соответствие с Цифровым кодексом", – говорится в документе.

Кроме того, для контроля за общественным порядком, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан внедряется Национальная система видеомониторинга. Предлагаются нормы, направленные на формирование Государственной благотворительной цифровой платформы и реестра благотворительных организаций, усиление миграционной безопасности и защиту цифровых систем границы.

Ранее Сенат одобрил новые правила работы судебных исполнителей.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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