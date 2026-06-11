В Казахстан не пустили почти 40 тонн продукции из Китая: что нашли в персиках и моркови

На границе Казахстана с Китайской Народной Республикой пресечен ввоз крупных партий зараженных персиков и моркови. Об этом 11 июня 2026 года заявили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ в АПК) Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Попытка ввоза на территорию страны крупных партий зараженной подкарантинной продукции из КНР была пресечена государственными инспекторами по карантину растений КГИ в АПК на фитосанитарном контрольном посту "Нұр Жолы".

"В ходе проведения тщательного досмотра и лабораторной экспертизы опасные вредители были обнаружены в двух грузовых отправлениях общим весом 39,52 тонны. Так, в партии персиков весом 19 тонн обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка. В партии моркови весом 20 тонн выявлена золотистая картофельная нематода". КГИ в АПК

В соответствии с международным и национальным законодательством в области карантина растений, как отметили в комитете, вся зараженная продукция была оперативно возвращена в страну-экспортер (КНР) .

"В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела". КГИ в АПК

В комитете подчеркнули, что попадание данных карантинных объектов на территорию страны создает прямую угрозу продовольственной безопасности и может привести к значительным потерям урожая у отечественных сельхозпроизводителей .

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