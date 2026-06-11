#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Казахстан не пустили почти 40 тонн продукции из Китая: что нашли в персиках и моркови

граница, погранпункт, продукция, лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:34 Фото: gov.kz
На границе Казахстана с Китайской Народной Республикой пресечен ввоз крупных партий зараженных персиков и моркови. Об этом 11 июня 2026 года заявили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ в АПК) Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Попытка ввоза на территорию страны крупных партий зараженной подкарантинной продукции из КНР была пресечена государственными инспекторами по карантину растений КГИ в АПК на фитосанитарном контрольном посту "Нұр Жолы".

"В ходе проведения тщательного досмотра и лабораторной экспертизы опасные вредители были обнаружены в двух грузовых отправлениях общим весом 39,52 тонны. Так, в партии персиков весом 19 тонн обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка. В партии моркови весом 20 тонн выявлена золотистая картофельная нематода".КГИ в АПК
лаборатория, исследования, опасный вредитель, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:34

Фото: gov.kz

В соответствии с международным и национальным законодательством в области карантина растений, как отметили в комитете, вся зараженная продукция была оперативно возвращена в страну-экспортер (КНР).

"В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела".КГИ в АПК

В комитете подчеркнули, что попадание данных карантинных объектов на территорию страны создает прямую угрозу продовольственной безопасности и может привести к значительным потерям урожая у отечественных сельхозпроизводителей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:34
Почти 12 тысяч яиц из России уничтожили в Шымкенте: что произошло

Ранее сообщалось, что в Алматы с популярного рынка изъяли тысячи опасных яиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай
17:59, 26 февраля 2026
Имеет право вернуть 25%: кому положены субсидии, разъяснили в Минсельхозе Казахстана
Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, морковь
10:16, 25 декабря 2025
Казахстан введет запрет на вывоз моркови
Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане
16:00, 15 января 2026
В Казахстан пытались ввезти особо опасный вирус: что обнаружили в аэропорту Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: