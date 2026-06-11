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Общество

Какие машины чаще всего горят, рассказали спасатели Астаны

Горящая машина, автомобиль в огне, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 17:44 Фото: unsplash
Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Габит Бабаев на брифинге 11 июня 2026 года рассказал, как защитить авто от возгорания, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Бабаев отметил, что с начала года в Астане зарегистрировано 400 пожаров.

"Значительную долю происшествий по-прежнему составляют пожары на транспорте. За отчетный период произошло 102 возгорания в автотранспортных средствах, что составляет 25,5% от общего числа пожаров. Несмотря на снижение количества таких случаев на 3,7% по сравнению с прошлым годом, проблема остается актуальной. Особую тревогу вызывает то, что в результате пожаров в автомобилях погибли два человека, среди которых один ребенок. Еще пять человек получили различные травмы", – отметил спикер.

По его данным, чаще всего очаг возгорания находится в моторном отсеке автомобиля. Именно здесь сосредоточено большое количество электрических проводов, технических узлов и горючих материалов, что способствует быстрому распространению огня.

"Наибольшее количество пожаров – 71% от общего числа – приходится на легковые автомобили. Чаще всего возгорания происходят в транспортных средствах 2008-2013 годов выпуска. Такие автомобили широко используются жителями города благодаря своей доступности на вторичном рынке. Вместе с тем возраст техники и естественный износ деталей увеличивают вероятность возникновения технических неисправностей, в том числе связанных с электрооборудованием", – пояснил спикер.

Он также добавил, что современные автомобили горят быстрее моделей прошлых поколений из-за широкого применения полимерных и композитных материалов, которые способствуют быстрому распространению огня и выделению большого количества тепла.

"В течение пяти минут автомобиль может полностью сгореть. В этой связи рекомендуем автовладельцам своевременно проходить технический осмотр, контролировать состояние электрооборудования, иметь в автомобиле исправный огнетушитель и доверять установку дополнительного оборудования – сигнализации, осветительных приборов – только квалифицированным специалистам", – резюмировал Габит Бабаев.

31 мая 2026 года в Астане прямо посреди проезжей части загорелся легковой автомобиль. ЧП произошло в районе Сарайшык на улице К. Аманжолова, мгновенно приковав к себе внимание очевидцев и прохожих.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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