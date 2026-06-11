Какие машины чаще всего горят, рассказали спасатели Астаны

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Габит Бабаев на брифинге 11 июня 2026 года рассказал, как защитить авто от возгорания, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Бабаев отметил, что с начала года в Астане зарегистрировано 400 пожаров.

"Значительную долю происшествий по-прежнему составляют пожары на транспорте. За отчетный период произошло 102 возгорания в автотранспортных средствах, что составляет 25,5% от общего числа пожаров. Несмотря на снижение количества таких случаев на 3,7% по сравнению с прошлым годом, проблема остается актуальной. Особую тревогу вызывает то, что в результате пожаров в автомобилях погибли два человека, среди которых один ребенок. Еще пять человек получили различные травмы", – отметил спикер.

По его данным, чаще всего очаг возгорания находится в моторном отсеке автомобиля. Именно здесь сосредоточено большое количество электрических проводов, технических узлов и горючих материалов, что способствует быстрому распространению огня.

"Наибольшее количество пожаров – 71% от общего числа – приходится на легковые автомобили. Чаще всего возгорания происходят в транспортных средствах 2008-2013 годов выпуска. Такие автомобили широко используются жителями города благодаря своей доступности на вторичном рынке. Вместе с тем возраст техники и естественный износ деталей увеличивают вероятность возникновения технических неисправностей, в том числе связанных с электрооборудованием", – пояснил спикер.

Он также добавил, что современные автомобили горят быстрее моделей прошлых поколений из-за широкого применения полимерных и композитных материалов, которые способствуют быстрому распространению огня и выделению большого количества тепла.

"В течение пяти минут автомобиль может полностью сгореть. В этой связи рекомендуем автовладельцам своевременно проходить технический осмотр, контролировать состояние электрооборудования, иметь в автомобиле исправный огнетушитель и доверять установку дополнительного оборудования – сигнализации, осветительных приборов – только квалифицированным специалистам", – резюмировал Габит Бабаев.

31 мая 2026 года в Астане прямо посреди проезжей части загорелся легковой автомобиль. ЧП произошло в районе Сарайшык на улице К. Аманжолова, мгновенно приковав к себе внимание очевидцев и прохожих.