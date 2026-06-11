Воспитатели и психологи: в Минобороны рассказали об адаптации призывников

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 11 июня 2026 года на брифинге в Сенате рассказал, как проходит адаптация новобранцев в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, сколько времени обычно требуется новобранцам для адаптации к условиям воинской службы и как этот процесс организован в армии.

"Если говорить о моем опыте, то я призвался в армию еще в 1986 году, во времена Советского Союза. Сейчас Генеральным штабом разработан новый план боевой подготовки, согласно которому молодые солдаты после призыва первые две недели проходят психологическую адаптацию. С ними работают психологи и воспитатели, определяется их психологический уровень и состояние, после чего военнослужащих назначают на должность", – озвучил Аскар Мустабеков.

По его словам, по истечении двух недель, после полной оценки морально-психологического состояния, солдат направляют на те должности, где они смогут наилучшим образом проявить свои деловые качества.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, выявляются ли среди новобранцев военнослужащие, испытывающие трудности с психологической адаптацией, и предусмотрены ли случаи освобождения от службы по результатам такой оценки.

"Нет, домой никого не отправляют. У нас есть психологи, применяется так называемая психокоррекция. Специалисты работают с военнослужащими. Если человек, которого мы призвали, не поддается психокоррекции или выявляются серьезные психологические проблемы, тогда мы обращаемся к врачам", – сказал Аскар Мустабеков.

На вопрос о том, много ли выявляется случаев, когда новобранцам требуется помощь специалистов из-за трудностей с психологической адаптацией, спикер ответил, что точной статистики у него сейчас нет.

При этом замглавы Минобороны отметил, что такие случаи встречаются, однако в большинстве случаев военнослужащие в течение двух недель привыкают к коллективу и успешно адаптируются к условиям службы.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании одобрили поправки, направленные на совершенствование правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы. Документ направлен на подпись главе государства.