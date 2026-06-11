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Общество

Гроза надвигается на Алматы: ДЧС выступил со срочным предупреждением

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:09 Фото: unsplash
Днем в пятницу, 12 июня 2026 года, в Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выпустил срочное предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Также в этот день в горных районах Иле-Алатауского национального парка, включая территории Медеуского и Бостандыкского районов, прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Согласно прогнозу, ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ДЧС Алматы настоятельно призвали жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать нахождения под деревьями, линиями электропередачи и неустойчивыми конструкциями.

"Любителям отдыха в горах рекомендуется заранее учитывать погодные условия и следить за штормовыми предупреждениями".Пресс-служба ДЧС Алматы

Чуть ранее мы рассказывали, что после краткой прохлады в Алматы ворвется жара до +35°С. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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