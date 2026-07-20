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Общество

Аномальная жара +60°С в авто: МЧС выступило со срочным предупреждением для казахстанцев

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 09:20 Фото: pexels
Сегодня, 20 июля 2026 года, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сделали срочное предупреждение для граждан. Их призвали не оставлять детей в закрытом автомобиле, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в летний период из-за высокой температуры воздуха салон закрытого автомобиля нагревается до опасных значений всего за несколько минут.

"Это представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья детей".Пресс-служба МЧС РК

В связи с этим МЧС рекомендует родителям и водителям соблюдать следующие меры безопасности:

  • никогда не оставляйте детей одних в автомобиле, даже на несколько минут;
  • выходя из машины, обязательно убедитесь, что ребенок находится вместе с вами;
  • всегда запирайте автомобиль и храните ключи в недоступном для детей месте;
  • помните, что даже приоткрытые окна не обеспечивают безопасную температуру в салоне;
  • если вы заметили ребенка, оставленного одного в закрытом автомобиле, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112 и примите меры для обеспечения его безопасности.
"Помните: при температуре воздуха +30+35°С салон автомобиля всего за 10-15 минут может нагреться до +50+60°С. В таких условиях детский организм быстро перегревается, что может привести к тяжелым последствиям и создать угрозу жизни".Пресс-служба МЧС РК

Ранее синоптики рассказали, в каких областях Казахстана 20 июля 2026 года сохранится сильная жара +45°C.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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