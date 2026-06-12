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Общество

Казахстанские ИИН продавали иностранцам удаленно: раскрыта масштабная схема

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 09:22 Фото: Zakon.kz
В Астане группу людей, в том числе сотрудников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", будут судить за незаконную выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 12 июня 2026 года рассказали о выявлении схемы незаконного оформления ИИН иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов

"В соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024-2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей", – сообщили в АФМ.

Для реализации этой схемы использовали канал в социальных сетях, через который находили иностранцев, желающих получить ИИН дистанционно.

"В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астане, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН. Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы", – добавили в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд.

9 июня 2026 года министр внутренних дел РК анонсировал упрощение условий для получения ИИН иностранцами.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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