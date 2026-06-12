83-летний рекорд не устоял: май в 2026 году в Казахстане шокировал синоптиков

Температурный рекорд, державшийся 83 года, побит в Казахстане. Об этом Zakon.kz стало известно из сводки синоптиков РГП "Казгидромет" за май 2026 года.

Согласно данным метеорологов, май по стране был теплым и дождливым, в отдельные дни стояла по-летнему жаркая погода. Однако в середине месяца в ночные часы на севере, востоке и в центре страны в ночные часы отмечались заморозки до -1-7°С.

Также специалисты уточняют, что в начале и в конце мая на большей части территории республики установилась аномально теплая и преимущественно сухая погода.

Были зарегистрированы температурные рекорды.

К примеру, 1 мая на метеорологической станции (далее – МС) Павлодар (Павлодарская область) воздух прогрелся до +29,4°C, превзойдя рекорд 2022 года (+29°C). Уже 6-7 мая на МС Жезказган (область Улытау) зафиксированы значения температур +33,1°C и 33,8°С, что выше максимумов 2014 и 2001 годов соответственно (+31,3°С и +31,0°C).

7 мая на МС Кызылорда (Кызылординская область) температура достигла +36,7°C, превысив рекорд 2001 года (+35°C), на МС Тараз (Жамбылская область) температура воздуха повышалась до +32,1°С, превысив рекорд 2015 года (+31,4°С), а 9 мая столбик термометра повышался до отметки +31,8°С, что выше отметки +31,3°С (2024 год).

Далее отмечен самый интересный момент.

31 мая на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) температура воздуха достигла отметки +35°C, тем самым был "побит" рекорд 83-й летней давности (1943 года +33,6°C), на МС Караганда (Карагандинская область) показатели температуры составили +33,7°C, превзойдя температурный максимум 1952 года (+33°C).

Примечательно, что в западных, северо-западных, южных регионах с частым прохождением циклонов погода была переменчивой, отмечались сильные дожди.

Материал по теме После краткой прохлады в Алматы ворвется жара до +35°С

Впрочем, в ближайшее время вероятны и другие рекорды, так как казахстанцев заранее попросили готовиться к +46°C в июне.