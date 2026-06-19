Ограничения введут на важной улице Алматы из-за строительства ЛРТ

В Алматы из-за строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) временные ограничения движения вводятся на одной из важных улиц – ул. Момышулы. Причина – начало строительных работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня 2026 года объявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Так, на участке от ул. Монке би до ул. Толе би для движения транспорта будут закрыты две средние полосы. На время проведения строительных работ выделенная полоса для общественного транспорта не будет функционировать, а камеры фиксации не будут регистрировать выезд на нее".

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможное затруднение движения на данном участке.

"Маршрут первой очереди линии легкорельсового транспорта (ЛРТ): ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Аблайхана – железнодорожный вокзал "Алматы-2". Депо расположится в южной части Индустриальной зоны в Алатауском районе. Протяженность первой очереди – 18,3 км", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

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